Открытие межрайонных клиентских центров планирует в 2020 году псковский регоператор по ТКО

15:08, 22 октября 2019, ПАИ

В следующем году региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами – компания «Экопром» планирует открывать в Псковской области межрайонные клиентские центры. Об этом сообщил директор «Экопрома» Сергей Пайст в прямом эфире проекта ПАИ-live 22 октября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Задумались о создании межрайонных центров обслуживания клиентов, но в этом году ограничимся Великими Луками. На следующий год такие планы есть», - заявил Сергей Пайст.

Он рассказал, что клиентский центр в Великих Луках будет открыт 8 ноября. Сейчас в помещениях, которые расположены на проспекте Ленина, 29, ремонтные работы почти завершены, выполнена настройка слаботочных сетей, идёт сборка мебели, после чего завезут и настроят оргтехнику.

Этот центр будет обслуживать население 9 ближайших к Великим Лукам районов.

Ещё один клиентский центр «Экопрома» работает в Пскове на улице Льва Толстого, 3.

Сергей Пайст отметил, что у специалистов по работе с клиентами очень много работы: поступили порядка 4 тысяч всевозможных писем, на которые необходимо подготовить обоснованные ответы.