ФОТОФАКТ: Дорожную разметку нанесли на дамбе в Пскове

11:58, 23 октября 2019, ПАИ

В Пскове на улице Юбилейной на дамбе нанесли дорожную разметку. Об этом сообщается в группе «Убитые дороги Пскова» в социальной сети «ВКонтакте».

«Тем временем на дамбе нанесли разметку движения по полосам», - отметили активисты общественного движения. По их словам, соответствующие дорожные знаки установят в течение недели.

Реконструкция участка улицы Юбилейной в Пскове от моста 50-летия Октября до перекрестка с Рижским проспектом протяженностью около 2,5 километра проходит в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Стоимость работ по укладке нового асфальта, оборудованию съездов, тротуаров и нанесению разметки из термопластика составляет более 120 млн рублей.

После ремонта на дамбе в районе перекрёстка Красноармейской набережной и улицы Юбилейной изменилась схема движения. Теперь при движении от моста 50-летия Октября сделаны три полосы, с одной из которых можно повернуть только направо, а при движении в обратном направлении - две полосы. Ранее схема была организована наоборот.