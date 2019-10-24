Псковские археологи готовы обследовать фундамент церкви XV века на дне Чудского озера

18:01, 24 октября 2019, ПАИ

Идут переговоры об исследовании археологами фундамента церкви XV века, который обнаружили гидрологи на дне Чудского озера. Об этом заявила директор археологического центра Псковской области Марина Кулакова в прямом эфире проекта ПАИ-live 24 октября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Пока, как рассказала Марина Кулакова, археологи работали на суше - в Кобыльем Городище в Гдовском районе. В 2020 году там планируются провести сети к церкви Михаила Архангела. Директор археологического центра надеется, что по трассе сетей в Кобыльем Городище удастся провести раскопки.

Кроме того, Марина Кулакова напомнила, что сейчас идет расчистка реки Великой в Пскове, в рамках которой планировалось также участие и археологов. Но пока обращений не поступало, добавила она.