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Общество

Псковские археологи готовы обследовать фундамент церкви XV века на дне Чудского озера

Идут переговоры об исследовании археологами фундамента церкви XV века, который обнаружили гидрологи на дне Чудского озера. Об этом заявила директор археологического центра Псковской области Марина Кулакова в прямом эфире проекта ПАИ-live 24 октября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Пока, как рассказала Марина Кулакова, археологи работали на суше - в Кобыльем Городище в Гдовском районе. В 2020 году там планируются провести сети к церкви Михаила Архангела. Директор археологического центра надеется, что по трассе сетей в Кобыльем Городище удастся провести раскопки.

Кроме того, Марина Кулакова напомнила, что сейчас идет расчистка реки Великой в Пскове, в рамках которой планировалось также участие и археологов. Но пока обращений не поступало, добавила она.

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