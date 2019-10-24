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Уголовное дело возбуждено по факту обнаружения подпольного игорного клуба в Пскове

  • Закрытие игорного клуба в Пскове
    Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Закрытие игорного клуба в Пскове
    Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Закрытие игорного клуба в Пскове
    Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Закрытие игорного клуба в Пскове
    Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Закрытие игорного клуба в Пскове
    Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Закрытие игорного клуба в Пскове
    Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Закрытие игорного клуба в Пскове
    Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Закрытие игорного клуба в Пскове
    Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области

Уголовное дело по части 2 статьи 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр) возбудило Следственное управление Следственного комитета РФ по Псковской области по факту выявления в Пскове подпольного игорного клуба. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Деятельность клуба была пресечена в ночь на 25 октября в результате совместной силовой операции УМВД, следователей СУ СК России при поддержке бойцов ОМОН Управления Росгвардии по Псковской области.   

Правоохранители изъяли деньги, полученные в результате незаконной деятельности, несколько десятков игровых терминалов, предметы и документы, свидетельствующие о незаконной игорной деятельности.

В России организацией азартных игр могут заниматься только заведения, расположенные на территории игорных зон, которые находятся в Калининградской области, в Краснодарском, Приморском и Алтайском краях.

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