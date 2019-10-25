Новый руководитель Псковпассажиравтотранса пообещал сделать все для процветания предприятия

21:22, 25 октября 2019, ПАИ

Исполняющий обязанности генерального директора «Псковпассажиравтотранса» Юрий Киргинцев поздравил коллектив предприятия с наступающим Днём работников автомобильного, пассажирского и городского транспорта, который отмечается 27 октября, поблагодарил сотрудников за доверие и заверил, что со своей стороны сделает все, чтобы предприятие процветало.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, в преддверии праздника в актовом зале предприятия собрались все, кто занимается пассажирскими перевозками. Поздравить их пришло не только руководство «Псковпассажиравтотранса», но и представители власти Пскова и области.

Депутат Псковской городской Думы Сергей Колосов поздравил сотрудников «Псковпассажиравтотранса» от имени исполняющей полномочия главы города Елены Полонской и депутатского корпуса. «Велико значение автомобильного транспорта в нашем современном мире. И сегодня псковичи не могут представить свою жизнь без четкой, бесперебойной работы городского пассажирского транспорта. Благодаря вам жители нашего города могут без проблем добираться до нужных мест, а город - нормально функционировать», - сказал он и пожелал всем сотрудникам и ветеранам предприятия безопасных и легких дорог, надежной техники, крепкого здоровья и благополучия.

Добрые слова и теплые пожелания выразили коллективу также исполняющая обязанности председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Ирина Иванова и заместитель председателя Псковского областного Собрания Виктор Остренко.

После поздравительных речей сотрудникам предприятия вручили грамоты и подарки. Так, Сергей Колосов вручил руководителю предприятия поздравительный адрес, памятный подарок, а лучшим сотрудникам – почетные грамоты и ценные подарки. А представители администрации Псковской области и руководства предприятия – благодарственные письма и грамоты.

«Псковпассажиравтотранс» был основан в 1945 году. Автобусный парк насчитывает 530 единиц, 135 из них – в Пскове. На предприятии работает более 2 тысяч человек. «Псковпассажиравтотранс» ежегодно перевозит более 130 млн пассажиров, обслуживает 24 городских, 46 пригородных, 26 междугородных и 2 международных маршрута.

23 октября исполняющим обязанности генерального директора предприятия назначен Юрий Киргинцев. Он сменил на посту Александра Куренкова, который возглавил «Псковпассажиравтотранс» после того, как с поста руководителя ушел Николай Киянец.

18 октября предприятие посетил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, он пообещал оказать содействие по включению Псковпассажиравтотранса в программу льготного субсидирования покупки автобусов.