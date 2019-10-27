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В Псковской области продолжает усиливаться ветер

В Псковской области продолжает усиливаться ветер. Как сообщили Псковскому агентству информации в МЧС, в ближайшие часы порывы ветра могут достигать 21-24 метров в секунду.

Днём в регионе было объявлено штормовое предупреждение в связи с усилением ветра до 15-20 метров в секунду. Из-за сильного ветра в Пскове уже зафиксированы падения дорожных знаков, заборов вокруг строительных площадок, деревьев, которые повредили несколько автомобилей.

28 октября в Псковской области прогнозируется выпадение мокрого снега.

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