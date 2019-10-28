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Из-за упавшего дерева дневная «Ласточка» из Петербурга в Псков задержалась в пути на час

Поезд «Ласточка» из Санкт-Петербурга в Псков отправлением в 13:40 27 октября задержался в пути на 1 час 9 минут. Об этом сообщает портал 78.ru со ссылкой на собственные источники.

Причиной задержки состава стало упавшее на пути дерево. Произошло это недалеко от Пскова, на станции Торошино. В поезде ехали 35 человек, никто не пострадал.

27 октября Псковская область оказалась в эпицентре стихии – порывы ветра в регионе превышали 25 метров в секунду. В результате были повалены деревья, дорожные знаки и светофоры, заборы, произошли отключения электроэнергии. Наиболее пострадали Псков, Псковский, Печорский, Островский, Плюсский и Стругокрасненский районы.

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