30-я сессия Псковской гордумы пройдёт 30 октября

16:34, 29 октября 2019, ПАИ

30 октября в 10:00 в городском культурном центре на площади Победы, 1 состоится очередная 30-я сессия Псковской городской Думы шестого созыва. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В основную повестку включены 29 вопросов. В частности, депутаты должны будут внести изменения в бюджет Пскова на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, а также рассмотрят ряд структурных изменений в администрации Пскова, финансовом управлении, управлении городского хозяйства и управлении по учету и распределению жилой площади администрации Пскова.

Также депутатам предстоит рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата от КПРФ Александра Тимофеева по его личному заявлению. В связи с уходом парламентария депутатам гордумы потребуется исключить его из состава фракции «КПРФ» и из состава двух комитетов, а также включить нового депутата от «Яблока» Дмитрия Пермякова по его личному заявлению в состав комитета по правовым вопросам и развитию местного самоуправления и комитета по бюджету, налогам и финансовому контролю.

Кроме того, парламентарии рассмотрят вопрос об изменениях в решение гордумы о регистрации депутатских фракций. В частности, Галина Неваленная, избранная депутатом гордумы по избирательному округу №13, изъявила желание войти в состав фракции «Единая Россия», а Дмитрий Пермяков - во фракцию «Яблоко».

Депутаты гордумы также рассмотрят кандидатуру Артема Татаренко на должность директора-главного редактора редакции газеты «Псковские Новости».

Помимо этого, парламентарии внесут изменения в порядок изъятия и отправки на утилизацию бесхозяйной ртути и ртутьсодержащих отходов, утвердят условия приватизации муниципального имущества в четвертом квартале текущего года, распорядятся муниципальным имуществом и рассмотрят ряд других вопросов.