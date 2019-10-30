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Общество

Новый ТОС появился в Пскове

30 октября депутаты Псковской городской Думы согласовали границы нового органа территориального общественного самоуправления «Загородный». Об этом с 30-ой сессии гордумы, состоявшейся 30 октября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Заместитель главы администрации Пскова Валентина Зубова сообщила, что от жителей Пскова поступило обращение об организации нового ТОСа. По её словам, подобных территорий в Пскове уже семь.

Она подчеркнула, что ТОСы помогают гражданам самоорганизоваться по месту жительства для самостоятельной реализации собственных инициатив, в первую очередь по благоустройству.

С конца мая 2018 года в Псковской области были созданы порядка 50 ТОСов. С их помощью псковичи участвуют в благоустройстве городской среды, в том числе привлекают финансирование на эти цели.

Об опыте создания ТОСов в Коми и почему в Псковской области больше перспектив для создания ТОСов, чем на Севере России, читайте здесь>>>

 

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