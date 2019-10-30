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Общество

Законодательный комитет облсобрания оценил гимн Псковской области

 

Члены комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания оценили гимн региона. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации с заседания комитета, гимн планируется утвердить на сессии регионального парламента 31 октября.

Председатель комитета по труду Владимир Яников напомнил, что законопроект принят в первом чтении, был объявлен конкурс на создание музыки, его результаты определены.

Член Общественной палаты Псковской области Инна Андреянова отметила, что проект разработан при участии геральдического совета и палаты. Она напомнила, что у региона уже есть герб и флаг, теперь нужен гимн.

Автор текста гимна Татьяна Рыжова добавила, что текст гимна сокращен, теперь он будет ломится 3,5 минуты. Также изменено одно слово.

Вице-губернатор Псковской области Николай Цветков подчеркнул, что была проведена огромная работа, и геральдический совет предлагает утвердить гимн на сессии ПОС.  

Он добавил, что основной причиной сокращения гимна было то, что текст слишком длинный для подрастающего поколения, к тому же гимн региона не должен быть длиннее гимна РФ.

В итоги члены комитета рекомендовали облсобранию принять проект закона во втором чтении с учетом поправок.  

С инициативой разработать геральдическую символику региона выступил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в связи с отсутствием флага, гимна и соответствующего требованиям герба на протяжении 25 лет. При этом у всех других субъектов РФ символика была. В феврале флаг и новый герб были официально зарегистрированы.

Гимн Псковской области был принят региональным парламентом в декабре 2018 года в первом чтении, так как был только текст без музыкальной составляющей. Итоги конкурса на музыку к гимну определили 14 октября на заседании Геральдического совета, победителем стал преподаватель детских музыкальных школ Пскова №№1 и 2 Борис Федотов.

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