Допместа для детей до 3-х лет появятся в детсаду в деревне Тямша Псковского района

12:31, 01 ноября 2019, ПАИ

В детском саду «Золотой петушок» в деревне Тямша Псковского района отремонтируют группу. Аукцион на выполнение работ опубликован на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1 млн 200 тыс. рублей. Источник финансирования - бюджет Псковского района.

Проведение аукциона запланировано на 12 декабря.

Работы нужны для открытия дополнительных мест для детей от 1,5-3 лет. Подрядчику предстоит привести в порядок помещения под группу, спальню, кухонный блок, санузел, гардеробную, тамбур.

В 2019 году в Псковской области строят несколько новых детских садов в общей сложности на 1,2 тысяч мест. Это позволит частично решить проблему с очередями в дошкольные учреждения. В рамках нацпроекта «Демография» в 2020 и 2021 годах в Пскове, Псковском районе и Великих Луках будут построены еще 7 детских садов. Благодаря работе губернатора Псковской области с федеральным центром на строительство данных объектов выделены более 900 млн рублей.