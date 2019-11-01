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Тёплая и сырая погода ожидается в Псковской области на предстоящих выходных

Тёплая и сырая погода ожидается в Псковской области на предстоящих выходных 2-4 ноября. Об этом Псковскому агентству информации начальник Псковского областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

Предстоящей ночью температуры ещё могут быть отрицательными. 2 ноября воздух прогреется до +2...+7 градусов, 3 ноября - до +4...+9 градусов. Теплее всего будет 4 ноября. В этот день столбики термометров поднимутся до +10 градусов, но пройдут дожди. 2 и 3 ноября ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя.

«Ветер южный, от слабого до умеренного. Ветра, достигающего критериев неблагоприятного погодного явления, как это было 27 октября, мы не ожидаем», - уточнила Тала Нещадимова.

В целом в Псковской области теплее нормы прогнозируется весь ноябрь. Волна холода придёт в регион только в конце месяца.

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