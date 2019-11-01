Дан старт голосованию в фотоконкурсе «Псковская осень»
Читатели Псковского агентства информации выберут победителя фотоконкурса «Псковская осень». Голосование пройдет на сайте издания в период с 1 по 14 ноября 2019 года.
Всего на конкурс представлено более 200 снимков, которые запечатлели не только пейзажи Псковской области, но и людей среди пожелтевшей листвы деревьев, домашних питомцев на прогулке по осенним улочкам.
Проголосовать можно один раз в сутки за неограниченное количество понравившихся фотографий.
Завершится конкурс 14 ноября в 12:00.
По итогам голосования будет определен один победитель, который получит диплом и сертификат на посещение одного из ресторанов Пскова.
Проголосовать за фотографии можно здесь >>>.
С положением о конкурсе можно познакомиться здесь >>>.