Продолжается голосование в фотоконкурсе «Псковская осень»

09:00, 03 ноября 2019, ПАИ

На сайте Псковского агентства информации продолжается голосование на определение лучшего снимка в конкурсе пейзажной фотографии «Псковская осень». Голосование стартовало 1 ноября, завершится – 14 ноября в 12:00.

В настоящее время наибольшее количество голосов набрала фотография Светланы Даниловой.

По 20 голосов имеют фотоработы Виктории Писаревой и Екатерины Секретаревой. Кроме этого, один из фотоснимков Екатерины Секретаревой набрал 18 голосов.

Отдать свой голос можно один раз в сутки за неограниченное количество понравившихся фотографий.

По итогам голосования будет определен один победитель, который получит диплом и сертификат на посещение одного из ресторанов Пскова.

Проголосовать за фотографии можно здесь >>>

С положением о конкурсе можно познакомиться здесь >>>