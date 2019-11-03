Продолжается голосование в фотоконкурсе «Псковская осень»
На сайте Псковского агентства информации продолжается голосование на определение лучшего снимка в конкурсе пейзажной фотографии «Псковская осень». Голосование стартовало 1 ноября, завершится – 14 ноября в 12:00.
В настоящее время наибольшее количество голосов набрала фотография Светланы Даниловой.
По 20 голосов имеют фотоработы Виктории Писаревой и Екатерины Секретаревой. Кроме этого, один из фотоснимков Екатерины Секретаревой набрал 18 голосов.
Отдать свой голос можно один раз в сутки за неограниченное количество понравившихся фотографий.
По итогам голосования будет определен один победитель, который получит диплом и сертификат на посещение одного из ресторанов Пскова.
Проголосовать за фотографии можно здесь >>>
С положением о конкурсе можно познакомиться здесь >>>