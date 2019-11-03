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Общество

Продолжается голосование в фотоконкурсе «Псковская осень»

На сайте Псковского агентства информации продолжается голосование на определение лучшего снимка в конкурсе пейзажной фотографии «Псковская осень». Голосование стартовало 1 ноября, завершится – 14 ноября в 12:00.

Фотография Светланы Даниловой

В настоящее время наибольшее количество голосов набрала фотография Светланы Даниловой.

Фотография Виктории Писаревой

По 20 голосов имеют фотоработы Виктории Писаревой и Екатерины Секретаревой. Кроме этого, один из фотоснимков Екатерины Секретаревой набрал 18 голосов.

Фотография Екатерины Секретаревой

Отдать свой голос можно один раз в сутки за неограниченное количество понравившихся фотографий.

Фотография Екатерины Секретаревой

По итогам голосования будет определен один победитель, который получит диплом и сертификат на посещение одного из ресторанов Пскова.

Проголосовать за фотографии можно здесь >>>

С положением о конкурсе можно познакомиться здесь >>>

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