Стартовал тест общих знаний дистанционного этапа конкурса «Лидеры России - 2020»

10:59, 05 ноября 2019, ПАИ

Тест общих знаний дистанционного этапа конкурса «Лидеры России - 2020» стал доступен участникам конкурса. На прохождение этого блока у участников есть трое суток, выполнение тестовых заданий займет 45 минут. Завершится он 7 ноября, сообщил Псковскому агентству информации руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

По его словам, тест общих знаний проводился и в первом, и во втором сезоне конкурса «Лидеры России». Однако в этом году он претерпел существенные изменения. Области проверки знаний в новом сезоне остались прежние – право и экономика, история, география, культура. Однако на этот раз организаторы конкурса предоставляют участникам возможность сделать три попытки: в зачет пойдет лучший результат.

Алексей Комиссаров также отметил, что для того, чтобы получить доступ к следующему блоку тестов дистанционного этапа, необходимо в тесте общих знаний набрать не меньше 75% правильных ответов в рамках одной попытки.

После теста общих знаний в дистанционном этапе конкурса пройдут тест умственной работоспособности и стрессоустойчивости – 9-10 ноября, тест управленческого потенциала – 19-20 ноября, тест управленческой готовности – 26-27 ноября.

Итоги дистанционного этапа будут подведены 17 декабря. После дистанционного этапа с января по март пройдут очные полуфиналы в 8 федеральных округах, а в марте-апреле – суперфинал.

В конкурсе участвуют 763 жителя Псковской области. Он, как отметил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, даёт возможность активным гражданам получить отличный шанс для реализации своих способностей на совершенно новом уровне.

Конкурс «Лидеры России» реализует автономная некоммерческая организация «Россия — страна возможностей» по поручению президента России Владимира Путина при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. За два предыдущих года на конкурс были поданы более 420 тысяч заявок. Назначения на высокие посты получили более 150 участников конкурса: среди них двое стали губернаторами, четверо — заместителями федеральных министров.

С дополнительной информацией можно ознакомиться на официальном сайте конкурса ЛидерыРоссии.рф.