Город Дно уступил Морозилке в конкурсе на самое веселое название населенного пункта России

11:47, 05 ноября 2019, ПАИ

Город Дно (Псковская область) не смог выйти в финал конкурса среди населённых пунктов с самым весёлым названием. По итогам девятого из десяти отборочных голосований город Дно занял второе место. За этот населенный пункт проголосовали 5 тысяч 357 человек, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе сервиса путешествий Туту.ру.

Всего в девятом отборочном туре проголосовали почти 28 тысяч человек. Первое место заняла Морозилка из Архангельской области (5 тысяч 630 голосов), третье – Африканда из Мурманской области (4 тысячи 903 голоса). В пятерку также вошли Жадины из Новгородской области (3 тысячи 60 голосов) и Мгла из Ненецкого автономного округа (2 тысячи 691 голос).

Таким образом, в финал конкурса вошел архангельский поселок Морозилка. По итогам других отборочных этапов в финале будут представлены Мухоудеровка (Белгородская область), Хохотуй (Забайкальский край), Свиногорье (Татарстан), Бухалово (Ярославская область), Палево (Сахалинская область), Мошонки (Калужская область), Мутный Материк (Коми), Сахарная Головка (Севастополь) и Морозилка (Архангельская область). Впереди десятый тур голосования, по итогам которого определится последний финалист конкурса, а после чего будет запущено итоговое голосование.

Победитель получит памятный кубок и знак «Российский населенный пункт с самым веселым названием 2019».

Почти месяц назад город Дно был признан самым матерящимся в России.