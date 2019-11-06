Псковичей призывают привиться от гриппа

21:02, 06 ноября 2019, ПАИ

В России сезон гриппа и ОРВИ начался на две недели раньше, чем в прошлом. Чтобы защитить себя от этих видов заболеваний специалисты рекомендуют жителям Псковской области сделать прививку от гриппа.

О том, как вакцинация помогает защитить организм человека от тяжелых форм гриппа и его осложнений, смотрите в видеоролике Псковского агентства информации.

Эксперты отмечают, что современные вакцины абсолютно безопасны. При этом они подчеркивают, что, несмотря на то, что прививка не дает 100% гарантии, в случае заражения болезнь будет протекать гораздо легче.

Прививки делают бесплатно в поликлиниках, офисах врачей общей практики. Например, в отделениях Псковской городской поликлиники прививки от гриппа можно сделать с 8:00 до 19:00. Также вакцинация может быть организована по месту работы.

По состоянию на 28 октября 2019 года за счет федерального бюджета привиты против гриппа 203 тысячи 849 человек или 71,84% привитых от плана иммунизации. За счет других источников привиты 701 человек, в том числе 342 человека за счет работодателей. Процент привитых от численности населения Псковской области составляет 32,4%.