Автобусное движение на улице Юности в Пскове планируют запустить в начале 2020 года

12:25, 07 ноября 2019, ПАИ

Автобусное движение на улице Юности в Пскове планируют запустить в начале 2020 года. Об этом заявил глава администрации Пскова Александр Братчиков в ходе брифинга 7 ноября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам сити-менеджера, на улице Юности будет продолжение уже существующих автобусных маршрутов.

Улицу ввели в эксплуатацию лишь осенью 2019 года, тогда как изначально это планировалось 22 апреля, а затем и к 21 июля.

Муниципальный контракт на строительство улично-дорожной сети вокруг жилого квартала «Северный» в створе улиц Инженерной и Юности в Пскове был заключен еще в 2015 году. Подрядчиком выступила группа компаний «Стройиндустрия».

Кстати, 7 ноября председатель областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин отметил, что в Псковской области начась оптимизация маршрутной сети общественного транспорта. Она затронет, в том числе, Псков.