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Общество

Митрополит Тихон передал в дар телевизоры социальному приюту для бездомных граждан в Пскове

Митрополит Псковской и Порховский Тихон передал в дар два новых телевизора стационарному отделению по оказанию помощи лицам без определенного места жительства Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в управлении цифрового развития и связи администрации Псковской области.

Отмечается, что телевизоры поступили в социальное учреждение в рамках перехода региона на цифровое телевизионное вещание. Аналоговый телевизионный сигнал в Псковской области отключили 14 октября.

По решению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в регионе была внедрена новая мера социальной поддержки социально незащищенных категорий граждан по возмещению части затрат на приобретение цифровой приставки и приемной антенны. На эти цели из регионального бюджета выделены 5 млн рублей

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