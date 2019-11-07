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Общество

Дмитрий Медведев назвал успешным переход на цифровое телевещание

Работа по переходу на цифровое телевещание в России завершилась успешно, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Как пишет ТАСС, этому вопросу было посвящено заседание правительства 7 ноября.

«Решение проводилось в четыре этапа, - напомнил он. - Когда-то, еще лет 12 назад, я начинал эту работу, находясь в стенах правительства, и в течение довольно спокойного периода мы все эти работы провели, а год назад было принято решение об отключении аналогового телевизионного сигнала, в октябре эта работа завершилась, завершилась успешно».

Отмечается, что главным результатом перехода на цифровое вещание Дмитрий Медведев назвал появление 20 общедоступных каналов в хорошем цифровом качестве, которые «теперь смотрят в каждом доме и в столицах, и в удаленных местах, где не так давно принимали 2-3 канала, причем, с весьма посредственной картинкой».

Премьер-министр добавил, что это был самый большой цифровой проект в мире - и по охвату аудитории, и по инфраструктуре. «Он стал неплохим опытом импортозамещения в отрасли, более 60% передатчиков в сети теперь отечественного производства, я уж не говорю о том, что отключение аналога - это важная часть работы по созданию цифровой экономики в целом в нашей стране», - добавил Дмитрий Медведев.

Аналоговый телевизионный сигнал в Псковской области отключили 14 октября. По решению губернатора Михаила Ведерникова в регионе была внедрена новая мера социальной поддержки социально незащищенных категорий граждан по возмещению части затрат на приобретение цифровой приставки и приемной антенны. На эти цели из регионального бюджета направили 5 млн рублей.

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