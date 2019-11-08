Супермаркет «Перекрёсток» заработает в Пскове 10 декабря

18:16, 08 ноября 2019, ПАИ

10 декабря в Пскове откроется первый супермаркет сети «Перекрёсток». Об этом сообщается на размещённых в городе банерах.

Супермаркет будет располагаться в ТРК «Акваполис», на площадях, которые до 30 июня занимал магазин SPAR. «Уверен, что чем больше интересных и правильных торговых операторов в городе, тем лучше для потребителей!» - написал на своей странице в Instagram руководитель группы компаний «ЛУГ» Ян Лузин.

Торговая сеть «Перекрёсток» принадлежит Х5 Retail Group. Эта компания пока представлена в Псковской области только сетью магазинов «у дома» «Пятёрочка». Они находятся в 31 населённом пункте региона.