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Общество

Журналисты-победители поделились оценками конкурса «Ганза - связь времен»

Журналисты, ставшие победителями международного конкурса СМИ «Ганза - связь времен» в 2019 году, дали свои оценки и самому мероприятию, и его результатам. Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Пскова, на соискание наград были выдвинуты более 40 работ авторов из Пскова, Новгорода, Калининграда, Торжка, Вышнего Волочка, Брилона (Германия).

«Для меня конкурс «Ганза - связь времен» - это в первую очередь возможность получить обратную связь на свою работу и получить компетентную оценку от профессионалов. Ну и, конечно, возможность познакомиться с работами коллег», - подчеркнула корреспондент газеты «Новгород» Анна Бочарова, победитель в номинации «Лучший материал о Ганзейском движении нового времени в печатных СМИ».

 Журналист филиала ВГТРК ГТРК «Псков» Нина Витковская, соавтор телепрограммы «Рецепты из котла», победитель в номинации «Лучший телевизионный материал о ганзейском движении»: «Вчера на церемонии награждения конкурса «Ганза - связь времен» у всех ее участников была хорошая возможность не только пообщаться с коллегами, но и познакомиться со многими интересными идеями и форматами. Но главнее всего, на мой взгляд, все же была возможность пообщаться, так как журналистам она выпадает не так часто, как хотелось бы».

«Безусловно, такие конкурсы не просто нужны, а необходимы для журналистского сообщества. Потому что это один из немногих поводов посмотреть на коллег, обменяться с ними опытом, идеями. А это очень важно», - убеждена журналист филиала ВГТРК ГТРК «Псков» Дина Дабришюте, соавтор телепрограммы «Рецепты из котла», победитель в номинации «Лучший телевизионный материал о ганзейском движении».

«Я бы предложил проводить их не только для профессионалов, а расширить за счет больших категорий участников. Ведь среди тех, кто официально не считается «профи», могут обнаружиться совершенно потрясающие авторы», - отметил внештатный фотограф Псковского агентства информации Михаил Глущенко, победитель в номинации «Лучшее фотомастерство».

Победители в конкурсе были названы в 7 номинациях. Награждение прошло 7 ноября. В числе победителей были и сотрудники Псковского агентства информации.

ФОТОРЕПОРТАЖ с церемонии награждения смотрите здесь >>>.

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