Валентина Понизовская: Повышение зарплат муниципальных служащих позволит сохранить кадры и привлечь молодёжь

12:19, 11 ноября 2019, ПАИ

Повышение зарплат муниципальных служащих в Псковской области позволит улучшить качество услуг, сохранить квалифицированные кадры и привлечь молодёжь. Об этом заявила председатель ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области», глава Красногородского района Валентина Понизовская в ходе общего собрания Ассоциации 11 ноября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Валентина Понизовская также отметила, что в этом направлении проведена очень большая работа. «Мы знаем, как непросто было принять этот закон. Но теперь у нас с 1 января есть уверенность, что мы сможем материально поддержать своих работников», - подчеркнула она.

Председатель ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области» уверена, что каждый работник муниципальной службы оценит новый закон. Валентина Понизовская заверила, что с принятым законом специалисты будут работать еще более качественно и достойно.

Валентина Понизовская от имени глав муниципальных образований поблагодарила губернатора Михаила Ведерникова и депутатов областного Собрания за поддержку работников муниципальной сферы.

Разработанный по инициативе губернатора закон «Об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы в Псковской области» Псковское областное Собрание принят 31 октября. Он вступит в силу с 1 января 2020 года.