Валерий Кузьмин о Российском историческом обществе в Пскове, о предстоящей работе и единомышленниках

19:00, 11 ноября 2019, ПАИ

В Пскове появилось отделение Российского исторического общества (РИО). В качестве его руководителя предложена кандидатура директора Государственного архива Псковской области Валерия Кузьмина. Ее одобрил глава региона, члены инициативной группы, впереди согласование Президиума общества в Москве.

Псковское агентство информации решило встретиться с Валерием Кузьминым, чтобы узнать чуть больше о том, что стоит за созданием РИО в Пскове, что это даст простым псковичам и какие мероприятия можно ждать в ближайшее время.

Валерий Геннадьевич, расскажите о самом Российском историческом обществе. Что это за явление и с какой целью его отделение создано в Пскове?

Главная цель Российского исторического общества состоит в объединении усилий общественных и государственных деятелей, профессиональных ученых, любителей истории для того, чтобы формировать историческую культуру в масштабах страны. Причем делать это на принципах объективного изучения истории, ее популяризации - как отечественной, так и мировой.

РИО появилось на свет еще в 19 веке, и было воссоздано в 2012 году. С первых дней работы были сформулированы задачи, от которых общество не отступает: формирование и поддержка изучения семейной, региональной, отечественной истории, поддержка исследований, работа над открытостью архивов и источников, научно-просветительская деятельность и противодействие фальсификации истории. Интересное и очень важное направление работы – это поддержка исторического образования, поощрение лучших учителей.



Кому принадлежит идея создания такого отделения на псковской земле, кто занимался проработкой вопроса?

Архивное управление Ленинградской области пригласило нас - комитет юстиции Псковской области (орган исполнительной власти, отвечающий, в том числе за развитие архивного дела на территории региона – ПАИ.) и Государственный архив Псковской области – посетить с визитом их ведомство и познакомится с архивной службой Ленинградской области и деятельностью Ленинградского областного государственного архива в городе Выборг. В каждом регионе, где появляется отделение РИО, оно действует на базе какого-то учреждения: музей, университет и т.д. В 2016 году впервые такое отделение было образовано на базе архива как раз в Выборге. Мы посмотрели, что удалось сделать за три года и нам показалось, что это очень интересный опыт. Тем более, что Государственный архив Псковской области уже несколько лет ведет большую общественную работу, и создание отделения на базе учреждения это достаточно логичный шаг.

Вы в своем выступлении на оргсовещании говорили о проекте «Архив – живая память поколений». Откуда он появился и каковы его цели?

В 2016 году по инициативе комитета юстиции мы заключили соглашение о содействии с комитетом образования Псковской области, комитетом по социальной защите Псковской области и Псковским филиалом академии ФСИН России. Мы начали проводить занятия в школах и учреждениях соцзащиты. Занятия основаны на архивных документах и рассказывают о жизни на Псковщине в годы войны. Сейчас всего уже разработано 11 занятий на разнообразные темы. Еще мы приступили к проведению работы по изучению семейной истории. Мы видим тот запрос, который есть в настоящее время, который связан с поиском своей семейной истории, своих предков. Мы ежегодно проводим встречи со всеми, кому интересна история семья, рассказываем с чего начать составлять свое семейное древо, где искать документы. И мы решили проводить ежегодно конкурс «Моя семейная история» для учащихся всех учебных заведений нашей области. Кроме того, к тому моменту уже более десятилетия проходила наша научная конференция «Псковские архивные чтения». Я пришел к руководителю комитета юстиции Псковской области с предложением объединить все направления работы в один большой проект. Мы долго обсуждали все нюансы, и Сергей Шерстобитов (руководитель комитета — ПАИ.) предложил название, которое очень удачно описало всю задумку: «Архив – живая память поколений».

Кто войдет в состав отделения РИО в Пскове?

Для того, чтобы организовать работу отделения на территории региона, нам нужно было инициативной группой направить письмо Сергею Нарышкину, председателю Российского исторического общества. Сергей Евгеньевич эту инициативу поддержал и в Псков на учредительное заседание прибыл член президиума РИО и исполнительный директор фонда «История отечества» Константин Могилевский.

В инициативную группу вошли сотрудники комитета юстиции Сергей Шерстобитов и Валерия Волкова, специалисты государственного архива - кроме меня это еще три человека: Наталья Исакова, Татьяна Соколова, Анна Аникиева, - специалисты ПсковГУ руководитель Института гуманитарных наук и языковых коммуникаций ПсковГУ Людмила Алиева и заведующая кафедрой Наталья Никитина, руководитель Изборского музея Наталия Дубровская, специалист Псковского молодежного центра Лариса Егорова. Кроме того, в работе инициативной группы принимал участие сотрудник Археологического центра Псковской области Александр Михайлов. Причем Александр Валерьевич уже ранее получил финансовую поддержку фонда «История отечества» для реализации своего археологического проекта. Все эти люди большие профессионалы и действительно любят свою работу и всецело отдают себя ей.

Уже очевидно, что работа отделения будет расширяться. Врио ректора ПсковГУ Наталья Ильина обещала оказать поддержку, в частности, по развитию молодежного направления. Буквально на днях мне звонил Дроздов Павел Иванович (руководитель Псковского музея армии и флота — ПАИ.) и хотел узнать об участии в работе отделения. Также звонил Горбачев Николай Антонович, много сделавший для поискового движения в Псковской области. Отделение будет радо всем инициативам и совместной работе со всеми, кто разделяет ценности Российского исторического общества.

Какие задачи вы ставите перед собой и перед отделением в целом на ближайшее время?

После того, когда в декабре мы получим окончательное решение центрального аппарата РИО об открытии отделения в Пскове, тогда можно будет приступить к работе. Но уже понятно, что нужно будет всем вместе составить план работы, наметить общие точки взаимодействия. У всех сейчас уже есть интересные идеи. В рамках общества, обмениваясь этими идеями, мы будем видеть всё то, что делают коллеги, будем иметь возможность присоединиться или чем-то помочь, предложить что-то новое и вообще иначе выстроить нашу взаимную коммуникацию.

Деятельность отделения будет идти по нескольким направлениям. Например, научно-исследовательская работа. В рамках проекта «Без срока давности» на основе архивных документов предстоит исследовать вопросы уничтожения нацистами мирного населения на территории Псковской области в годы Великой Отечественной войны. ПсковГУ предлагает интереснейший проект под названием «Пограничье: пространство проблем и возможностей». Предполагается продолжать научно-практические конференции «Псковские архивные чтения», которая при участии ПсковГУ и Витебского государственного университета переросла в Международную научно-практическую конференцию, «Экскурсионная деятельность и туризм», «Актуальные проблемы теории и методики обучения». В издательской деятельности тоже есть несколько проектов, в том числе очень интересный проект у Изборского музея. В научно-просветительской деятельности продолжится работа по подготовке и проведению занятий на основе архивных документов, проведение фестивалей военно-исторической реконструкции и праздников в Изборске и Пскове. Любопытный проект предлагает Изборский музей по наполнению нового мультимедийного оборудования архивными материалами. В данном случае, например, архиву есть что показать, и это будет пример отличной совместной работы.

Конечно же, будет организована выставочная деятельность, связанная с 75-летием Победы, введением в научный оборот материала по теме «Императорский маршрут». Более того, возможно мы сможем реализовать выставочный проект совместно с отделением РИО Ленинградской области и познакомим Псков и Выборг с общими интересными документами о торговых связях наших земель со странами Западной Европы в 17-19 веках. Планируется продолжить археологические изыскания и, в частности, уникальный проект, связанный с раскопками древнего поселения Горожане в Новосокольническом районе.

Отделение будет включаться в работу по всем общественно-значимым инициативам, которые ведет Российское историческое общество на федеральном уровне: проект «Без срока давности», 75-летие Победы, 800-летие со дня рождения Александра Невского, подготовка к празднованию юбилея Петра I и многим другим. Более детальный план будет готов в начале следующего года.

Не могу не спросить: в регионе есть Военно-историческое общество, для чего необходимо Российское историческое общество? В чем разница?

Работа Российского исторического общества включает в себя археологию, историю повседневности, экономики, государственности, краеведения и множество других направлений. Здесь правильно говорить о сотрудничестве двух обществ в деле популяризации военной истории. И разумеется, чем больше профессионального исторического знания будет представлено, тем лучше.

Чем будет полезно отделение РИО простым жителям Псковской области?

На мой взгляд, если говорить кратко, то гриф Российского исторического общества должен означать, что это профессиональное знание, профессиональная история. И при этом мероприятия должны быть яркие и запоминающиеся, призванные не только показать что-то новое, но и популяризировать историческое знание и профессию историка, археолога, музейного специалиста, искусствоведа, учителя и архивиста.