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Общество

Выборы главы Пскова состоятся 13 ноября

На 13 ноября назначена внеочередная, 31-я по счёту, сессия Псковской городской Думы шестого созыва. Основной вопрос повестки дня – выборы главы Пскова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

В настоящее время полномочия главы города исполняет Елена Полонская. Именно её кандидатуру для выдвижения на должность главы согласовала партия «Единая Россия».

Елена Полонская стала и. п. главы Пскова в мае, после того как свои полномочия досрочно сложил прежний градоначальник Иван Цецерский.  

Главу города в Пскове избирают депутаты городской Думы из своего состава тайным голосованием.

Также в повестку внеочередной сессии включены вопросы о внесении изменений в бюджет Пскова на текущий год и плановый период 2020 и 2021 годов, и о даче согласия Псковским тепловым сетям на совершение крупной сделки.

Заседание начнётся в 16:00 и пройдёт в Городском культурном центре (площадь Победы, 1)

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