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Общество

Утверждены бланки всероссийской переписи населения 2020 года

Правительство России утвердило формы бланков всероссийской переписи населения 2020 года. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров.

Всего предусмотрено три формы подобных бланков. В бланки типа «Л» необходимо будет внести сведения о лицах, постоянно проживающих в России — пол, возраст, гражданство, место рождения, национальная принадлежность, образование, состояние в браке, количество детей, источники средств к существованию и другие.

В бланки типа «П» будет вноситься информация о жилищных условиях: времени постройки дома, размере общей площади, количестве жилых комнат и видах благоустройства жилого помещения.

А в бланки типа «В» соберут данные о жителях зарубежных стран, которые находятся в России временно. В частности, они должны будут указать страну своего постоянного проживания, цель приезда в Россию, продолжительность проживания на территории РФ и другие параметры.

О готовности участвовать во всероссийской переписи населения 2020 года заявили 74% жителей России. В Псковской области утверждён план подготовки и проведения переписи. Переписчики будут ходить по домам и квартирам с 4 по 27 октября.

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