Утверждены бланки всероссийской переписи населения 2020 года

13:14, 12 ноября 2019, ПАИ

Правительство России утвердило формы бланков всероссийской переписи населения 2020 года. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров.

Всего предусмотрено три формы подобных бланков. В бланки типа «Л» необходимо будет внести сведения о лицах, постоянно проживающих в России — пол, возраст, гражданство, место рождения, национальная принадлежность, образование, состояние в браке, количество детей, источники средств к существованию и другие.

В бланки типа «П» будет вноситься информация о жилищных условиях: времени постройки дома, размере общей площади, количестве жилых комнат и видах благоустройства жилого помещения.

А в бланки типа «В» соберут данные о жителях зарубежных стран, которые находятся в России временно. В частности, они должны будут указать страну своего постоянного проживания, цель приезда в Россию, продолжительность проживания на территории РФ и другие параметры.

О готовности участвовать во всероссийской переписи населения 2020 года заявили 74% жителей России. В Псковской области утверждён план подготовки и проведения переписи. Переписчики будут ходить по домам и квартирам с 4 по 27 октября.