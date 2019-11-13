Выборы главы Пскова ПАИ покажет в прямом эфире

11:27, 13 ноября 2019, ПАИ

13 ноября в 16:00 в прямом эфире проекта ПАИ-live начнется видеотрансляция из здания Городского культурного центра, где будет проходит внеочередная сессия Псковской городской Думы. На нем депутаты тайным голосованием изберут главу города.

Главный претендент — Елена Полонская, которая в настоящее время исполняет полномочия главы города. Её кандидатуру поддержала партия «Единая Россия», которая имеет самую многочисленную фракцию в городской Думе.

Предыдущий глава Пскова Иван Цецерский в мае досрочно сложил полномочия.