Григорий Турчин о выборах главы Пскова: Я останусь депутатом - каким бы не был исход голосования

16:48, 13 ноября 2019, ПАИ

«Я останусь депутатом по первому избирательному округу - каким бы не был исход голосования», - заявил Григорий Турчин на сессии Псковской городской Думы 13 ноября, где выбирают главу города. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Григорий Турчин выдвинул себя на пост главы. В своем выступлении он поблагодарил всех, кто его поддержал, а также заметил, что за каждым депутатом стоят 1000 избирателей, и призвал помнить о них. Он уточнил, что Псковская гордума – это первичное звено, которое работает с жителями. По его мнению, только сильная Дума может победить ситуацию, когда население сталкивается с чванством и отписками.

Кандидат на пост главы города напомнил, что в Думе большая часть мандатов принадлежит представителям партии «Единая Россия», и «большинство из них - это приличные люди, готовые искренне работать на благо псковичей». Григорий Турчин добавил, что на прошедшей конференции партии поддержка его оппонента Елены Полонская была на самом высоком уровне.

После его выступления депутат Олег Брячак предложил Григорию Турчину, который представляет в Думе интересы «Единой России», войти в состав фракции «Справедливая Россия».

«Вопрос интересный. Я был противником фракций на муниципальном уровне, чтобы депутаты одномандатники работали только для народа», - отреагировал Григорий Турчин.

Главу Пскова избирают депутаты городской Думы из своего состава тайным голосованием. Предыдущий руководитель муниципалитета Иван Цецерский досрочно сложил полномочия в мае, исполняющей полномочия главы Пскова стала Елена Полонская.

Прямая трансляция выборов главы Пскова ведется на сайте Псковского агентства информации здесь >>>.

Текстовую онлайн-трансляцию с сессии можно посмотреть в канале «Псковские новости».