Презентация фильма Игоря Угольникова не состоялась в Пскове

16:34, 14 ноября 2019, ПАИ

Презентация художественного фильма «Учености плоды» режиссера Игоря Угольникова не состоялась в рамках второй Международной научно-практической конференции, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, которая проходит в Пскове 14 ноября. Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы мероприятия, режиссер не смог приехать в Псков - из-за плотного графика работы он опоздал на поезд.

Кроме рассказа об истории создания фильма и показа тизера картины на круглом столе «Память о войне и войны памяти: исторические уроки и вызовы современности» должна была состоится творческая встреча с режиссером.



Фото: Игорь Угольников



Фото: Игорь Угольников



Фото: Игорь Угольников



Фото: Игорь Угольников



Фото: Игорь Угольников









Студия «Корнер Ворк» при поддержке киностудии «Ленфильм» завершила съёмки художественного фильма Игоря Угольникова «Учёности плоды». Картина рассказывает о малоизвестных событиях Великой Отечественной войны, происходивших во время немецкой оккупации Пушкинских гор и села Михайловское.

В фильме снимались известные российские и немецкие актеры: Сергей Безруков, Настасья Кербенген, Федор Бондарчук, Игорь Угольников, Анастасия Мельникова, Микаэль Эпп и другие. Выход в прокат планируется в 2020 году.