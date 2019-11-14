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Общество

Презентация фильма Игоря Угольникова не состоялась в Пскове

Кадр из фильма "Учености плоды"

Презентация художественного фильма «Учености плоды» режиссера Игоря Угольникова не состоялась в рамках второй Международной научно-практической конференции, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, которая проходит в Пскове 14 ноября. Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы мероприятия, режиссер не смог приехать в Псков - из-за плотного графика работы он опоздал на поезд.

Кроме рассказа об истории создания фильма и показа тизера картины на круглом столе «Память о войне и войны памяти: исторические уроки и вызовы современности» должна была состоится творческая встреча с режиссером.

  • Кадры из фильма "Учености плоды"
    Фото: Игорь Угольников
  • Кадры из фильма "Учености плоды"
    Фото: Игорь Угольников
  • Кадры из фильма "Учености плоды"
    Фото: Игорь Угольников
  • Кадры из фильма "Учености плоды"
    Фото: Игорь Угольников
  • Кадры из фильма "Учености плоды"
    Фото: Игорь Угольников

Студия «Корнер Ворк» при поддержке киностудии «Ленфильм» завершила съёмки художественного фильма Игоря Угольникова «Учёности плоды». Картина рассказывает о малоизвестных событиях Великой Отечественной войны, происходивших во время немецкой оккупации Пушкинских гор и села Михайловское.

В фильме снимались известные российские и немецкие актеры: Сергей Безруков, Настасья Кербенген, Федор Бондарчук, Игорь Угольников, Анастасия Мельникова, Микаэль Эпп и другие. Выход в прокат планируется в 2020 году.

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