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Политика

Дмитрий Сопотов покидает пост секретаря местного отделения партии «ЕР»

Дмитрий Сопотов покидает не только пост главы Печорского района, но и пост секретаря местного отделения партии «Единая Россия». Эти сведения корреспонденту Псковского агентства информации подтвердили в региональном исполкоме партии.

«Дмитрий Сопотов написал заявление о сложении полномочий на имя секретаря регионального отделения партии Александра Козловского», - сообщили в исполкоме.

Ранее Дмитрий Сопотов обратился к жителям района с извинениями за недостойное поведение. О нем узнали пользователи социальных сетей — видео вирусно распространилось повсеместно за 24 часа. Его обсуждают, главного героя критикуют — любительская съемка запечатлела момент беседы чиновника с сотрудником ГИБДД. Машину с главой остановили для досмотра. Но вместо вразумительного диалога получилась скандальная выходка — глава признал, что и водитель и он сам выпили. А затем перешел на личности и стал оскорблять представителей закона.

14 ноября Дмитрий Сопотов сообщил, что слагает с себя полномочия главы района.

Глава региона Михаил Ведерников поручил провести служебную проверку в отношении Дмитрия Сопотова. Его действия получат и партийную оценку. 

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