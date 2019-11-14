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Политика

«Единая Россия» приостановила полномочия секретаря Печорского отделения партии Дмитрия Сопотова

На заседании президиума регионального политсовета «Единой России» приостановили полномочия секретаря Печорского районного отделения партии Дмитрия Сопотова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии.

В ближайшее время состоится конференция местного отделения «Единой России», которая вправе решить вопрос о досрочном прекращении полномочий секретаря.

Ранее в социальных сетях и СМИ появилось видео, на котором глава Печорского района Дмитрий Сопотов матом разговаривает с сотрудниками ГИБДД.

По данному факту губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил провести служебную проверку, а секретарь регионального отделения партии Александр Козловский заявил о намерении собрать президиум РПС с целью обсуждения вопроса о действиях Дмитрия Сопотова.

14 ноября Дмитрий Сопотов сообщил о сложении полномочий главы района и написал заявление об уходе с поста секретаря местного отделения «Единой России».

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