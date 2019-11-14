«Единая Россия» приостановила полномочия секретаря Печорского отделения партии Дмитрия Сопотова
На заседании президиума регионального политсовета «Единой России» приостановили полномочия секретаря Печорского районного отделения партии Дмитрия Сопотова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии.
В ближайшее время состоится конференция местного отделения «Единой России», которая вправе решить вопрос о досрочном прекращении полномочий секретаря.
Ранее в социальных сетях и СМИ появилось видео, на котором глава Печорского района Дмитрий Сопотов матом разговаривает с сотрудниками ГИБДД.
По данному факту губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил провести служебную проверку, а секретарь регионального отделения партии Александр Козловский заявил о намерении собрать президиум РПС с целью обсуждения вопроса о действиях Дмитрия Сопотова.
14 ноября Дмитрий Сопотов сообщил о сложении полномочий главы района и написал заявление об уходе с поста секретаря местного отделения «Единой России».