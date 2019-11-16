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Общество

В Пскове в торжественной обстановке зарегистрировали 2000-го новорожденного

В Пскове зарегистрирован 2000-й новорожденный 2019 года. Фото: Дарья Хваткова

В Пскове 16 ноября прошла торжественная церемония регистрации 2000-го ребенка, появившегося на свет в областной столице в 2019 году. Мероприятие состоялось в обновленных залах Дворца бракосочетания на улице Детской, передает корресподент Псковского агентства информации. 

2000-м ребенком, появившимся на свет в Пскове в 2019 году, стал Михаил Белый. Фото: Дарья Хваткова.

В назначенный час здесь собрались все желающие поздравить ребенка. 2000-м малышом стал мальчик - родители дали ему при рождении имя Михаил. Запись в книге регистраций сделали в присутствии мамы, папы и других родственников малыша - рожден в Пскове в сентябре 2019 года, выдано свидетельство Михаилу Белому.

Запись о регистрации 2000-го малыша сделали в присутствии мамы и папы. Фото: Дарья Хваткова.

Среди гостей в этот день были глава Пскова Елена Полонская, председатель комитета юстиции Псковской области Валерий Шерстобитов, руководитель областного комитета по социальной защите Ольга Евстигнеева. 

регистрация 2000-го ребенка в Пскове прошло в торжественной обстановке. Фото: Дарья Хваткова.

От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова семью Белых поздравила Ольга Евстигнеева, она зачитала приветственный адрес. В нем не только теплые слова поздравления с рождением малыша, но и пожелание «стать многодетной семьей».

От имени губернатора семью поздравила председатель комитета по соцзащите Ольга Евстигнеева. Фото: Дарья Хваткова.

Елена Полонская в свою очередь пожелала родителям «воспитать хорошего человека». 

От имени городских властей семью поздравила Елена Полонская. Фото: Дарья Хваткова.

Семье вручили памятные подарки и цветы. 

Цветы и подарки вручили родителям 2000-го маленького псковича. Фото: Дарья Хваткова.

В Псковской области на сегодняшний день оказываются всевозможные меры поддержки семьям с детьми. 

С 2019 года по инициативе главы региона каждому новорожденному вручают памятную медаль и сертификат на 5000 рублей. Сейчас региональные власти обсуждают возможность увеличения данной суммы. Потратить эти средства можно на покупку необходимых для ребенка вещей - кроватки, одежды, коляски. Куратором проекта выступает Благотворительный фонд развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги». 

Для создания комфортных условий появления малышей на свет в Пскове сдано в эксплуатацию новое здание перинатального центра

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