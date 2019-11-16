В Пскове в торжественной обстановке зарегистрировали 2000-го новорожденного

13:52, 16 ноября 2019, ПАИ

В Пскове 16 ноября прошла торжественная церемония регистрации 2000-го ребенка, появившегося на свет в областной столице в 2019 году. Мероприятие состоялось в обновленных залах Дворца бракосочетания на улице Детской, передает корресподент Псковского агентства информации.

В назначенный час здесь собрались все желающие поздравить ребенка. 2000-м малышом стал мальчик - родители дали ему при рождении имя Михаил. Запись в книге регистраций сделали в присутствии мамы, папы и других родственников малыша - рожден в Пскове в сентябре 2019 года, выдано свидетельство Михаилу Белому.

Среди гостей в этот день были глава Пскова Елена Полонская, председатель комитета юстиции Псковской области Валерий Шерстобитов, руководитель областного комитета по социальной защите Ольга Евстигнеева.

От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова семью Белых поздравила Ольга Евстигнеева, она зачитала приветственный адрес. В нем не только теплые слова поздравления с рождением малыша, но и пожелание «стать многодетной семьей».

Елена Полонская в свою очередь пожелала родителям «воспитать хорошего человека».

Семье вручили памятные подарки и цветы.

В Псковской области на сегодняшний день оказываются всевозможные меры поддержки семьям с детьми.

С 2019 года по инициативе главы региона каждому новорожденному вручают памятную медаль и сертификат на 5000 рублей. Сейчас региональные власти обсуждают возможность увеличения данной суммы. Потратить эти средства можно на покупку необходимых для ребенка вещей - кроватки, одежды, коляски. Куратором проекта выступает Благотворительный фонд развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги».

Для создания комфортных условий появления малышей на свет в Пскове сдано в эксплуатацию новое здание перинатального центра.