Михаил Ведерников: Есть все перспективы, чтобы сделать Печоры «маленькой Швейцарией»

18:27, 17 ноября 2019, ПАИ

Есть все перспективы, чтобы сделать Печоры «маленькой Швейцарией», сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в еженедельной научно-познавательной программе «Картина мира с Михаилом Ковальчуком. Русский запад: регион развития», показ которой состоялся на телеканале «Россия — Культура» 17 ноября.

Глава региона отметил, в развитии Печор будет сделан акцент на том, чтобы туристы приезжали не только в Псково-Печерский монастырь, но и останавливались в городе на несколько дней.

В августе Печоры были включены в список моногородов России. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Кроме этого, Михаил Ведерников поделился планами по развитию Талабских остров. По его словам, на острова приезжает порядка 15 тысяч паломников, а при должной транспортной доступности, поток паломников может быть увеличен в два раза.

«Талабские острова – уникальное место. У нас в планах сделать их одним из ярких туристических объектов», – подчеркнул губернатор.

Планы по развитию Талабских остров Михаил Ведерников озвучил в ходе посещения островов 9 октября.