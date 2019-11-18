Псков простится с Михаилом Медниковым 19 ноября

15:22, 18 ноября 2019, ПАИ

В Пскове 19 ноября состоится прощание с краеведом Михаилом Медниковым. Он скончался 17 числа после продолжительной болезни.

Как рассказали Псковскому агентству информации близкие Михаила Медникова, гражданской панихиды не предусмотрено. Отпевание пройдет в храме Козьмы и Даминана с Примостья (Запсковье). Начало церемонии — 11:00.

Похоронят Михаила Михайловича Медникова на Мироносицком кладбище в областной столице.

Михаил Медников родился в Пскове в 1933 году. В годы войны с мамой и сестренкой был угнал в Латвию, а затем попал в Польшу. После Великой Отечественной войны семья вернулась в родной город, воссоединилась с вернувшимся с фронта отцом.

Юноша окончил школу с серебряной медалью, служил на флоте. Затем многие годы жил и работал в Ленинграде. В 1997 году вернулся в Псков. А в 1999 году стал первым руководителем псковского Клуба краеведов.

«С уходом Михаила Михайловича Псков потерял частичку себя. Ведь этот человек был хранителем его истории. Энергии Медникова хватало на сотни дел, главным из которых мы считаем работу с молодежью, с теми, кто только начинал интересоваться историей, изучал краеведение», - отметили в Государственном архиве Псковской области, фондообразователем которого являлся Михаил Медников.