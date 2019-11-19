Александр Котов отметил слаженную работу губернатора с депутатами всех фракций

18:05, 19 ноября 2019, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов отметил слаженную работу депутатов всех фракций, представленных в региональном парламенте, с исполнительной властью. «Эта работа приносит свои положительные результаты», - заявил он, комментируя бюджетные консультации губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с представителями фракций 19 ноября.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе облсобрания, спикер регионального парламента напомнил, что сегодня на встречах с губернатором депутаты обсуждали параметры бюджета области на 2020 год, которые будут рассмотрены на сессии в первом чтении. «У депутатов была возможность задать вопросы, поговорить о системных проблемах, над которыми мы работаем на протяжении нескольких лет. На мой взгляд, получился хороший конструктивный диалог», - заявил Александр Котов.

В качестве примера он привел вопрос погашения задолженности по субсидиями предприятиям жилищно-коммунального хозяйства. На прошедших встречах депутаты узнали, что накопленные долги будут погашены в 2019 году, а в следующем году планируется заложить в бюджет ту сумму, которая позволит выплачивать эти субсидии в текущем размере. По словам спикера ПОС, это большой шаг вперед, который позволил многим предприятиям ЖКХ избежать банкротства. «Я не говорю, что проблема решена полностью, но это хороший пример того, как надо взаимодействовать», - подчеркнул Александр Котов.

Он добавил, что в 2018 году была достигнута договоренность об индексации социальных выплат, и они были значительно увеличены, поскольку в предыдущие годы индексации не подвергались. «И в этом году, и в последующем, я надеюсь, тоже мы будем индексировать социальные выплаты. И это тоже хороший пример такого взаимодействия», - сказал председатель областного Собрания.

Что касается цифр бюджета, то, по его словам, по сравнению с текущим годом в 2020-м доходная часть бюджета Псковской области увеличится, как и расходная. Дефицит сохраняется в минимальных пределах, которые позволены законодательством. Александр Котов отметил, что в регионе растут собственные налоговые и неналоговые доходы, в то же время предполагается поступление денег из федерального бюджета. Средства будут выделены в рамках реализации национальных проектов, причем, уточнил Александр Котов, планируется значительное увеличение по сравнению с текущим годом. Также будут поступать деньги по тем программам, в которых Псковская область принимает участие. Александр Котов напомнил, что Псковская область является регионом с достаточно низкой бюджетной обеспеченностью, но благодаря работе губернатора с федеральным центром софинансирование региона по федеральным программам будет составлять всего 1%. «Это тоже очень серьезный шаг вперед», - заметил он.

Александр Котов сказал, что за законопроект о бюджете уже сегодня можно голосовать в первом чтении. Дальше будет работать согласительная комиссия, и спикер ПОС надеется, что эта работа будет организована по аналогии с 2018-м годом – на все просьбы, которые поступят, будет реакция. «Понятно, что всех проблем мы сразу не решим, но мы стремимся к тому, чтобы найти решения, которые позволят нам это сделать в обозримом будущем», - заключил Александр Котов.

На встрече с членами фракции «Единая Россия» Михаил Ведерников заявил, что региону удалось взять хороший старт по реализации нацпроектов. Затем он встретился с депутатами фракции ЛДПР, руководитель которой Антон Минаков констатировал положительную динамику по бюджету региона. Фракция «Справедливая Россия» также высоко оценила деятельность исполнительной власти Псковской области по привлечению в регион дополнительных федеральных средств. После губернатор обсудил параметры областного бюджета на 2020 год с депутатами фракции «КПРФ» .