Новая спортплощадка открылась в Пскове

17:55, 19 ноября 2019, ПАИ

19 ноября в Пскове у здания школы №47 торжественно открылась спортивная площадка. Средства на её строительство – около 8 млн рублей – выделила компания «Leroy Merlin», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

С открытием новой спортплощадки школьников поздравил сити-менеджер Пскова Александр Братчиков. Он отметил, что теперь учащиеся смогут развивать свои навыки на современном поле с искусственным газоном, универсальной площадке для игровых видов спорта и силовом комплексе. «Пусть этот стадион вырастит новых чемпионов. Будьте здоровы, тренируйтесь и любите спорт!» - подчеркнул он и поблагодарил губернатора Михаила Ведерникова и организацию «Leroy Merlin» за создание спортобъекта.

Глава администрации Пскова также поинтересовался у школьников, довольны ли они открытием новой спортплощадки. Дети ответили положительно и подчеркнули, что будут активно готовиться на этом объекте к городским, областным и всероссийским соревнованиям.

«Сегодня такой праздник, когда спорт и образование объединились и вышли на финишную прямую на новом поле с новым оборудованием. Это территория вашего здоровья. Такой школе с таким стадионом можно только позавидовать», - обратилась к присутствующим начальник управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко. Она поблагодарила всех, кто принимал участие в строительстве спортплощадки, и отдельную благодарность выразила Александру Братчикову и его заместителю Александру Коновалову. «Это именно те два человека, которые своим трудом и присутствием добились, чтобы школа обрела новый стадион», - сказала она.

Директор школы №47 Андрей Мануйлов поблагодарил спонсора и власти города и области за поддержку.

После торжественных речей Александр Братчиков и лучшие спортсмены Пскова перерезали красную ленточку, а школьники произнесли клятву чести спортсменов. Затем начались показательные выступления, в рамках которых учащиеся школы продемонстрировали свои спортивные навыки и умения. Завершилось мероприятие праздничным салютом.

Строительство спортплощадки стало возможным благодаря инвестиционному соглашению Псковской области по строительству в Пскове торгово-развлекательного комплекса «Leroy Merlin». Инвестор взял на себя социальные обязательства, которые предложила администрация города, по строительству пришкольного стадиона. Теперь рядом со школой располагается футбольное поле с искусственным покрытием, площадка для игры в баскетбол и волейбол, турники для занятий воркаутом. Проект был разработан таким образом, чтобы его могли использовать и другие учебные учреждения.

16 ноября спортивный объект посетил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. После осмотра спортплощадки глава региона отметил, что реализация этого проекта – хороший пример работы инвесторов в Псковской области.