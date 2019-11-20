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Собрание Печорского района рассмотрит вопрос о сложении полномочий главы муниципалитета 26 ноября

26 ноября состоится сессия Собрания депутатов Печорского района, на которой будет рассмотрено заявление Дмитрия Сопотова о досрочном сложении полномочий главы Печорского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации муниципалитета.

«Заявление Дмитрия Сопотова об уходе с поста главы муниципалитета внесено на рассмотрение в районное собрание. Сессия состоится 26 ноября», - пояснили в администрации района. На сессии депутаты также решат, кто будет временно исполнять обязанности главы Печорского района до проведения выборов.

14 ноября Дмитрий Сопотов сообщил о сложении полномочий главы района и написал заявление об уходе с поста секретаря местного отделения «Единой России». Сделал это глава Печорского района после того, как в социальных сетях и СМИ появилось видео, на котором он с использованием ненормативной лексики общается с сотрудниками ГИБДД.

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