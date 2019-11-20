Стали известны лауреаты ежегодной премии «Юные дарования Псковщины»
Итоги конкурса на присуждение ежегодной премии «Юные дарования Псковщины» победителям международных, всероссийских, межрегиональных и областных конкурсов по итогам 2018-2019 учебного года подвели в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсаковаю.
Так, в номинации «Музыкальное искусство» победили:
- пианист Елисей Альт (Детская школа искусств в Великих Луках, преподаватель – Ирина Насридинова);
- пианистка Дарья Данильченко (Детская школа искусств в Великих Луках, преподаватель – Юлия Буйко);
- флейтист Илья Иванов (Детская музыкальная школа №1 имени М. П. Мусоргского в Великих Луках, преподаватель – Майя Потехина);
- вокалистка Алина Жолобова (Детская музыкальная школа №1 имени М. П. Мусоргского в Великих Луках, преподаватель – Любовь Румянцева);
- пианистка Светлана Ендальцева (Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова, преподаватель – Андрей Иванов);
- гитаристка Елизавета Слезкина (Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова, преподаватель – Елена Рошка);
- пианист Алексей Колосов (Детская музыкальная школа №1 имени Н. А. Римского-Корсакова в Пскове, преподаватель – Ирина Чудина);
- пианист Василий Черотченко (Детская музыкальная школа №1 имени Н. А. Римского-Корсакова в Пскове, преподаватель – Наталья Герасимова);
- баянист Никита Цыкунов (Детская музыкальная школа №4, преподаватель – Ирина Полякова);
- баянист Алексей Манушин (Детская музыкальная школа №4, преподаватель – Ирина Полякова);
- скрипач Прасковья Новикова (Детская школа искусств в Великих Луках, преподаватель – Галина Прищепа);
- гусляр Елизавета Колесникова (Детская школа искусств в Новосокольниках, преподаватель – Лилия Королева);
- пианист Глеб Семенов (Детская музыкальная школа №2 имени М. П. Мусоргского, преподаватель – Татьяна Семенова);
- вокалист Дмитрий Ромачевский (Детская музыкальная школа №2 имени М. П. Мусоргского, преподаватель – Любовь Санжак);
- пианистка Мария Семенова (Центр дополнительного образования детей в Пустошке, преподаватель – Елена Семенова);
- пианистка Ольга Янкевич (Центр дополнительного образования детей в Пустошке, преподаватель – Татьяна Алексеева);
- вокалистка Кристина Маркелова (Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова, преподаватель – Марина Курчавова).
В номинации «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство» победили:
- Виктория Шейбакова (Детская художественная школа Пскова, преподатаватель – Олег Цветков);
- Ольга Зинина (Псковский областной колледж искусств им. Н. А. Римского-Корсакова, преподаватели – Мария Зинина и Константин Зинин).
В номинации «Хореографическое искусство» победу одержал Артем Тихомиров (Себежская детская школа искусств, преподаватели – Лариса Изотова и Сергей Изотов).
23 ноября в большом концертном зале Псковской областной филармонии состоится концерт «Юные дарования Псковщины». Там выступят симфонический оркестр Псковской областной филармонии, лауреаты премии «Юные дарования Псковщины» и «Молодые дарования России» разных лет, а также обладатели стипендии губернатора Псковской области.