Участники конкурса музыки к гимну Псковской области получили дипломы

11:47, 25 ноября 2019, ПАИ

Дипломы вручили участникам конкурса на создание музыки к гимну Псковской области. Церемонию награждения провёл губернатор Михаил Ведерников на заседании регионального Геральдического совета 25 ноября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Михаил Ведерников поблагодарил всех, кто участвовал «в таком исключительно важном событии» и отметил приложенные конкурсантами усилия.

Заместитель губернатора Николай Цветков отметил, что итоги конкурса подведены 14 октября, победителем был признан преподаватель детских музыкальных школ Пскова №№1 и 2 Борис Федотов После этого Общественная палата региона инициировала принятие законопроекта о гимне области, он уже утверждён в Псковском областном Собрании и вступил в силу.

Михаил Ведерников добавил, что встречался с победителем конкурса на репетиции гимна с участием Псковского симфонического оркестра. «Готовим к выпуску диск, и на этом диске будет официальная версия гимна», - сообщил губернатор.

Инициатива разработать геральдическую символику принадлежит губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову. Флаг и герб были официально зарегистрированы в феврале.

Текст гимна региона Псковское областное Собрание утвердило ещё в декабре прошлого года. После этого велась работа над музыкой. 31 октября региональный парламент принял закон о гимне области в окончательном чтении. Этот документ устанавливает также случаи использования гимна Псковской области: при вступлении в должность губернатора и глав муниципальных образований, при открытии первого заседания Псковского областного Собрания очередного созыва и на других торжественных мероприятиях.