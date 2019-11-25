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Общество

Ферма «Бебешкино» из Печорского района победила в конкурсе «Социальный предприниматель — 2019»

Фото Фонда региональных социальных программ "Наше будущее"

2 млн рублей беспроцентного займа получила семейная ферма «Бебешкино» из Печорского района за победу в конкурсе «Социальный предприниматель — 2019». Как сообщил в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации владелец фермы Анвар Зуфаров, итоги конкурса подвел Фонд региональных социальных программ «Наше будущее».

Анвар Зуфаров рассказал, что деньги будут направлены на развитие фермы «Бебешкино». По его словам, ранее никто из Псковской области не получал беспроцентных займов за победу в конкурсе «Социальный предприниматель — 2019».

На портале «Новый бизнес» говориться о том, что Анвар Зуфаров планирует построить новую сыроварню с производственной мощностью до 36 тонн в год, что создаст дополнительно 10 рабочих мест, повысит туристическую привлекательность местности и даст импульс к реализации других проектов в рамках программы развития деревни Бебешкино, разрабатываемой совместно с Псковским государственным университетом.

Всего в рамках конкурса беспроцентные займы получили 14 проектов из 13 регионов России.

22 ноября ферму «Бебешкино» наградили в Пскове за «Лучший социальный проект года» по итогам регионального этапа Всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства. 3 октября ферму «Бебешкино» признали «Лучшим созидательным проектом» по итогам Национальной премии «Бизнес-успех».

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