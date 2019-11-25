Псковские медики сообщили о состоянии пострадавшего коллеги

16:28, 25 ноября 2019, ПАИ

Пострадавший от нападения визитера с ножом врач Псковской областной детской клинической больницы госпитализирован, его состояние оценивается как средней степени тяжести. Сейчас ему оказывают всю необходимую экстренную помощь. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников дал ряд срочных поручений в связи с этим инцидентом, произошидшим 25 ноября.

Пользователи в социальных сетях предположили, что причиной могла стать гибель ребенка пришедшего в больницу с ножом мужчины. Известно, что нападавший скрылся с места преступления. Пострадавшему оказывают всю необходимую помощь.