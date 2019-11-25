В Пскове следователи вызвали на допрос родственников подозреваемого в нападении на врача

17:32, 25 ноября 2019, ПАИ

В Пскове следователи вызвали на допрос родственников подозреваемого в нападении с ножом на врача детской областной больницы. Об этом Псковскому агентству информации сообщила подруга матери умершей от лейкоза девочки, которая проходила лечение у пострадавшего медика.

Псковичка Мария Снадина рассказала свою версию случившегося и отметила, что ребёнку без постановки диагноза стали давать лекарства, которые затем резко отменили, «чего делать было нельзя». «Они в больницу пришли своими ногами, а ребенок умер за 10 дней с момента постановки диагноза. Теперь её мама в одиночку сражается и ищет правду, а отец, с которым, к слову, они вместе не жили и общались через раз, теперь влез со своим возмездием. Нагадил, так нагадил», - заявила Мария Снадина.

Днём 25 ноября мужчина с ножом напал на врача детской областной больницы. Предположительно, причиной такого поступка злоумышленника могла стать смерть его ребёнка. Нападавший скрылся с места преступления. Его поисками занимается полиция. Пострадавшей оказывают необходимую помощь.

Губернатор Михаил Ведерников поручил провести проверку в больнице, где произошло ЧП, и в других медучреждениях Псковской области для анализа предпринимаемых мер безопасности.