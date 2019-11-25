Подозреваемый в нападении с ножом на врача задержан в Пскове

17:42, 25 ноября 2019, ПАИ

Мужчину, подозреваемого в нападении на врача Псковской детской областной больницы, задержали. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

«Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали подозреваемого и доставили в 1-й отдел полиции», - рассказали в ведомстве.

По предварительной информации, 43-летний пскович является отцом ребенка, который скончался летом 2019 года после проведения курса лечения в детской областной больнице.

«Мужчину опрашивают, проводится проверка. На месте происшествия работают сотрудники УМВД России и СУ СК», - добавили в полиции.

Врач получила ножевое ранение и была госпитализирована. Медики оценили состояние коллеги как средней степени тяжести.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил провести проверку обеспечения мер безопасности во всех медучреждениях региона.