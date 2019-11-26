Андрей Михеев об изменении времени продажи алкоголя: В соседних регионах благодаря этому пабов стало меньше

14:33, 26 ноября 2019, ПАИ

Председатель комитета Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев в эфире ПАИ-live 26 ноября заявил, что благодаря увеличению времени продажи алкоголя в соседних регионах сократилось количество пабов, поскольку они стали работать как обычные магазины, а продавать спиртное ночью стало невыгодно. В Псковской области такая мера действует только 8 ноября. С этого дня время продажи спиртных напитков в магазинах изменилось: теперь спиртное можно приобрести с 10:00 до 20:00, а не с 11:00 до 21:00, как было ранее.

«Конечно, один такой шаг всех проблем не решит», - заметил Андрей Михеев. Он добавил, что остальные меры, направленные на ограничение продажи алкоголя, например, в жилых домах, лежат в поле федерального законодательства.

По словам гостя эфира, перед увеличением времени продажи спиртного в регионе был проведен мониторинг ситуации на этом рынке и, на взгляд специалистов, сложилась ситуация, когда честные магазины оказались в неравных условиях конкурентной борьбы с точками продажи алкоголя, которые работают как круглосуточные кафе.

Андрей Михеев отметил, что в соседних регионах результат нововведения был виден через полгода — год.

Изменения в постановление администрации Псковской области о дополнительных ограничениях розничной продажи алкогольной продукции внёс 23 октября губернатор Михаил Ведерников.