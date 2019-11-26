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Общество

Пытавшийся застрелить подростка великолучанин предстанет перед судом

Обвиняемый в покушении на убийство подростка. Фото СУ СК России по Псковской области

44-летний житель Великих Лук предстанет перед судом за покушение на убийство 16-летнего подростка, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

16 июня вечером нетрезвый злоумышленник из окна своей квартиры в Великих Луках произвел прицельный выстрел из спортивного пневматического оружия в подростка, который со сверстниками играл в мяч во дворе дома.

В ведомстве отметили, что подросток получил пулевое ранение грудной клетки, но сумел убежать. При этом он остался жив только благодаря своевременной квалифицированной помощи медиков.

Обвиняемый продолжает содержаться в изоляции. Уголовное дело находится на рассмотрении в суде, добавили в пресс-службе.

Подробности об этом происшествии можно узнать здесь>>>

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