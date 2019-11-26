Михаил Ведерников: Каждый врач для нас – на вес золота

23:50, 26 ноября 2019, ПАИ

«Вся сфера здравоохранения должна защищать не только пациентов, но и врачей, каждый из которых в Псковской области для нас на вес золота», – сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем Instagram 26 ноября.

Он подчеркнул, что в связи с нападением на врача в детской областной клинической больнице будет проведён аудит системы безопасности во всех учреждениях области. Также Михаил Ведерников поручил создать в регионе рабочую группу по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения.

«Тема наиважнейшая, поэтому организовывать всю работу буду лично», – добавил губернатор.