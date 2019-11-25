Что известно о пострадавшем от мужчины с ножом враче Псковской больницы

18:27, 25 ноября 2019, ПАИ

25 ноября в Пскове в стенах детской областной больницы (улица Коммунальная, 33) произошло нападение на врача-педиатра, детского гематолога Ирину Федоровну Гайдук. Подозреваемого задержали в тот же день. По предварительной информации, мужчина решил отомстить врачу, которая, по его мнению, виновна в смерти его дочери. Происшествие вызвало широкий общественный резонанс.

Известно, что стаж медицинской работы Ирины Гайдук составляет 33 года. Она - врач первой категории по специальности «гематология».

Высшее медицинское образование Ирина Гайдук получила в Ленинградском педиатрическом медицинском институте ордена Трудового Красного знамени в 1986 году. Спустя год будущий специалист закончила интернатуру по специальности «педиатрия» в том же учебном заведении.

В 2009-2010 годах Ирина Гайдук проходила курсы повышения квалификации по педиатрии и гематологии в Санкт-Петербургской медицинской академии последипломного образования федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию и Российском государственном медицинском университете соответственно.

После этого в 2014 году она повысила квалификацию по педиатрии в Северо-Западном государственном медицинском университете имени И. И. Мечникова, в 2015 — по гематологии в Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Н. И. Пирогова.

В 2019 году Ирина Гайдук повышала квалификацию по педиатрии в Смоленском государственном медицинском университете.

Большинство псковичей положительно отзываются о профессионализме Ирины Гайдук.

«Замечательный человек и грамотный специалист. Уверена, что только благодаря ей и Ольге Николаевне Шрамко из комитета по здравоохранению моя дочь жива. Вовремя успели передать специалистам из Москвы. Между поездками в столицу (по два раза в год) наблюдала моего ребёнка, была на связи постоянно. Очень внимательна и терпелива как к детям, так и к их родителям. Дисциплинирована и требовательна к себе. Поэтому, наверное, может того же требовать и от пациентов. Доченька моя уже взрослая, а при мысли об Ирине Федоровне меня до сих пор переполняет чувство благодарности», — сообщила Ольга Фролова.

«Очень благодарна Ирине Федоровне за длительное и скрупулезное лечение и наблюдение за здоровьем моих деток. Всегда все объяснит, подстрахует и подбодрит улыбкой. Спасибо», — написала Марина Вишневская.

«Вы — врач от бога. Благодаря вам мы больше не болеем», — отметил пскович Вячеслав.

«Спасибо вам огромное за помощь, поддержку, любовь и доброту. Вы помогли многим. Вы чудесный врач с золотыми руками! Мы вас любим», — поблагодарил специалиста не назвавший себя житель Пскова.

Многие люди пишут о том, что Ирина Гайдук является великолепным специалистом, и благодарят ее за хорошее отношение к пациентам.

Губернатор Псковской области взял под личный контроль ситуацию по факту нападения на врача.

Инцидент произошел 25 ноября. В этот момент доктор была на своем рабочем месте.