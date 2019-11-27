Подозреваемого в нападении с ножом на врача в Пскове взяли под стражу на два месяца

14:33, 27 ноября 2019, ПАИ

Мужчину, подозреваемого в нападении на врача Псковской детской областной больницы Ирину Гайдук, взяли под стражу. Как сообщили корреспонденту Псковского агентства информации в СУ СК России по Псковской области, житель региональной столицы был задержан в день совершения преступления. 43-летний местный житель прошел в больницу, где с ножом напал на врача.

Женщину с ранением госпитализировали. Медики оценили ее состояние как средней степени тяжести.

Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п. «б» ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство лица в связи с осуществлением служебной деятельности).

«27 ноября его взяли под стражу сроком на два месяца», - сообщили в ведомстве.

Основной версией случившегося следователи называют желание отомстить врачу, который проводил курс лечения дочери нападавшего. Ребенок скончался летом этого года.