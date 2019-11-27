0
14:48
Почти полмиллиона рублей поступили для псковской семьи Долженко на счет фонда княгини Ольги
14:33
Подозреваемого в нападении с ножом на врача в Пскове взяли под стражу на два месяца
18:27
Что известно о пострадавшем от мужчины с ножом враче Псковской больницы
16:12
Губернатор поручил провести служебную проверку по факту нападения на врача
13:17
В отношении главы Печорского района Дмитрия Сопотова возбудили уголовное дело
16:30
Забытая сумка стала причиной тревоги в псковском «Акваполисе»
18:08
ФОТОФАКТ: В Пскове исчезают металлические ограждения у здания садика на улице Свердлова
Еще новости
Происшествия

Подозреваемого в нападении с ножом на врача в Пскове взяли под стражу на два месяца

Мужчину, подозреваемого в нападении на врача Псковской детской областной больницы Ирину Гайдук, взяли под стражу. Как сообщили корреспонденту Псковского агентства информации в СУ СК России по Псковской области, житель региональной столицы был задержан в день совершения преступления. 43-летний местный житель прошел в больницу, где с ножом напал на врача.

Женщину с ранением госпитализировали. Медики оценили ее состояние как средней степени тяжести.

Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п. «б» ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство лица в связи с осуществлением служебной деятельности).

«27 ноября его взяли под стражу сроком на два месяца», - сообщили в ведомстве.

Основной версией случившегося следователи называют желание отомстить врачу, который проводил курс лечения дочери нападавшего. Ребенок скончался летом этого года.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Как вы относитесь к инсталляции «Россия» на набережной Великой возле Крома?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Пскович с ножом напал на врача
Подозреваемого в нападении с ножом на врача в Пскове взяли под стражу на два месяца В Пскове возбуждено уголовное дело в связи с нападением на врача детской областной больницы Что известно о пострадавшем от мужчины с ножом враче Псковской больницы Подозреваемый в нападении с ножом на врача задержан в Пскове В Пскове следователи вызвали на допрос родственников подозреваемого в нападении на врача Артур Гайдук о нападении на медика: У нас в любой беде принято винить врачей Псковские медики сообщили о состоянии пострадавшего коллеги Пострадавшему от визитёра с ножом врачу в Пскове оказывается необходимая помощь Губернатор поручил провести служебную проверку по факту нападения на врача
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Почти полмиллиона рублей поступили для псковской семьи Долженко на счет фонда княгини Ольги
27 ноября 2019
Почти полмиллиона рублей поступили для псковской семьи Долженко на счет фонда княгини Ольги
Подозреваемого в нападении с ножом на врача в Пскове взяли под стражу на два месяца
27 ноября 2019
Подозреваемого в нападении с ножом на врача в Пскове взяли под стражу на два месяца
Что известно о пострадавшем от мужчины с ножом враче Псковской больницы
25 ноября 2019
Что известно о пострадавшем от мужчины с ножом враче Псковской больницы
Губернатор поручил провести служебную проверку по факту нападения на врача
25 ноября 2019
Губернатор поручил провести служебную проверку по факту нападения на врача
В отношении главы Печорского района Дмитрия Сопотова возбудили уголовное дело
25 ноября 2019
В отношении главы Печорского района Дмитрия Сопотова возбудили уголовное дело
Забытая сумка стала причиной тревоги в псковском «Акваполисе»
24 ноября 2019
Забытая сумка стала причиной тревоги в псковском «Акваполисе»
ФОТОФАКТ: В Пскове исчезают металлические ограждения у здания садика на улице Свердлова
22 ноября 2019
ФОТОФАКТ: В Пскове исчезают металлические ограждения у здания садика на улице Свердлова
Номера с плесенью, фекалии на полу, сломанные кровати: Туроператор обманул семью псковичей
20 ноября 2019
Номера с плесенью, фекалии на полу, сломанные кровати: Туроператор обманул семью псковичей

Идет загрузка...