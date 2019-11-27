Жители Пскова высказали свое отношение к стоматологической помощи в регионе

19:55, 27 ноября 2019, ПАИ

«Испытываете ли вы трудности со стоматологической помощью в Пскове» - именно так мы сформулировали свой вопрос для опроса жителей. Тему подсказал гость проекта ПАИ-live - врач псковской областной стоматологической поликлиники Владимир Бируля. По его словам, в регионе в целом в вопросах оказания медпомощи стоматологами проблем сегодня практически не существует: кадры обновляются — ежегодно приходят 2-3 молодых специалиста, да и очередей практически нет.

Мы решили узнать мнение псковичей: согласны ли они с такой позицией.

Опрос на улицах города показал, что большинство отдает предпочтение частным клиникам. Причины просты — там нет очередей, персонал всегда очень вежлив, а качество используемых материалов — высокое.

В ответ на это Владимир Бируля заметил: государственные клиники вынуждены приобретать материалы через конкурсные процедуры, и предоставляемые продукты могут обладать аналогичными характеристиками, но уступать в качестве. А вот в частных клиниках покупают именно то, что они уже проверили на практике.

Проголосовать по данной теме можно на сайте Псковского агентства информации или в официальной группе здесь >>>.