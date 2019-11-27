Михаил Ведерников встретился с исполняющей полномочия главы Печорского района

21:10, 27 ноября 2019, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл рабочую встречу с исполняющей полномочия главы Печорского района Мариной Егоровой, которая заняла эту должность после отставки главы муниципалитета Дмитрия Сопотова. Об этом глава региона написал в своем Instagram.

Михаил Ведерников подчеркнул, что год подходит к концу и сейчас очень важно, чтобы смена руководителя района не повлияла на завершение всех планов и исполнение районом всех обязательств. «Сейчас администрации необходима максимальная поддержка», - отметил губернатор.

На встрече с исполняющей полномочия главы Печорского района Михаил Ведерников обратил внимание на исполнение майских указов президента России в части зарплат отдельных категорий граждан, и выполнения показателей по всем национальным проектам.

«В следующем году район может рассчитывать на дополнительную помощь по целому ряду направлений. Нам ни в коем случае нельзя терять темп, и я рассчитываю, что Марина Валериевна сможет правильно организовать эту работу», - написал глава региона.

14 ноября Дмитрий Сопотов сообщил о сложении полномочий главы района и написал заявление об уходе с поста секретаря местного отделения «Единой России». Сделал это глава Печорского района после того, как в социальных сетях и СМИ появилось видео, на котором он с использованием ненормативной лексики общается с сотрудниками ГИБДД. 26 ноября собрание депутатов Печорского района приняло отставку главы муниципалитета Дмитрия Сопотова. Исполняющей полномочия главы района стала его заместитель Марина Егорова.